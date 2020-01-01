تين هاج: لا أعلم شيئًا عن إصابة زياش.. علينا الانتظار

الدولي المغربي خرج مصابًا خلال مباراة أيامس اليوم الأحد

أكد تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام أنه لا يمتلك أي معلومات حاليًا عن إصابة نجم الفريق ومنتخب المغرب حكيم زياش، والتي تعرض لها خلال مواجهة سبارتا روتردام في الجولة الـ19 من الدوري الهولندي اليوم الأحد.

المباراة التي انتهت لصالح أياكس بهدفين مقابل هدف واحد شهدت خروج زياش من الملعب مصابًا عند الدقيقة الـ59، بعد فشل محاولات الأطباء إسعافه ومساعدته ليُكمل اللقاء.

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المدرب سُئل عن خطورة الإصابة وقدرة اللاعب مواجهة جرونيجين الأسبوع القادم، فأجاب "لا أعلم شيئًا في الوقت الحالي عن إصابة زياش، علينا الانتظار حتى يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية".

أضاف "سنعلم المزيد من التفاصيل حول إصابة زياش غدًا أو بعد غد، علينا أن نتحلى بالصبر وسنعلم جميعًا متى سيعود للعب بعدما يُجري الفحوصات الطبية المطلوبة، وأتمنى أن يكون بخير".

انتصار أياكس على ضيفه عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 47 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ألكمار، وسيلعب الجولة القادمة أمام جرونيجين قبل أن يستضيف منافسه اللدود أيندهوفن يوم الثاني من فبراير القادم.