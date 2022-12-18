حكيمي يؤكد الواقعة ويعتذر لإنفانتينو: كنت غاضبًا!

النجم المغربي يقدم اعتذاره لرئيس فيفا

اعتذر نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وأوضح أنه تجمعه به علاقة صداقة واحترام كبير.

وجاء ذلك بعد التقارير التي أفادت بأن لاعب باريس سان جيرمان شوهد في نفق الملعب وهو يوجه "بعض الإهانات" لإنفانتينو بسبب أداء التحكيم في لقاء المغرب ضد كرواتيا.

إذ خسر أسود الأطلس مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 بنتيجة 2-1، وكان هناك شك في ضربتي جزاء للمغرب تغاضى الحكم عن احتسابهما.

وعن ذلك، قال حكيمي لقناة الرياضية المغربية: "لم يحدث أي شيء، كنت غاضبًا بعد نهاية المباراة، ذهبت للتحدث معه، وأقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيرًا، إذًا لم يحدث أي شيء".

جدير بالذكر أن حكيمي يعود لفرنسا بعد انتهاء رحلة كأس العالم الملحمية مع منتخب المغرب، والتي شارك فيها أشرف وحصل على المركز الرابع بالمونديال رفقة زملائه.