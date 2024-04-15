حكيمي يقلل من تأثير جماهير برشلونة: سنلعب 11 ضد 11!

حكيمي يرفض النظر لتأثير جماهير برشلونة...

رفض أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، الاعتراف بتأثير جماهير برشلونة، على مباراة الفريقين المرتقبة، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على برشلونة، مساء غد الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدفين.

وكانت إدارة برشلونة، قد طلبت من جماهير فريقها الدعم والتواجد في مدرجات الملعب بكثافة وتكاتف كافة عناصر الفريق من جهاز فني ولاعبين وجماهير مع الإدارة، لحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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ومن جانبه يرفض حكيمي الاعتراف بتأثير جماهير الفريق الكتالوني على سير اللقاء، وقال في تصريحات صحفية: "ليست الجماهير هي من تلعب على أرضية الملعب، سنلعب 11 ضد 11، الجماهير لن تغير المباراة".

جدير بالذكر أن الفائز من برشلونة، وباريس سيلعب، أمام الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نهاية الشهر الجاري.