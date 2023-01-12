حكيمي وصلاح ينافسان بنزيما وميسي على جائزة أفضل لاعب من فيفا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن أسماء المرشحين للحصول على جوائز الأفضل من الرجال والسيدات لعام 2022.

الجماهير يمكنها المشاركة الآن في عملية التصويت المفتوح لاختيار الفائزين، حيث تشمل الجوائز الفردية المرموقة جائزة أفضل لاعب ولاعبة على مستوى العالم، والتي حصل عليها كل من روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس العام الماضي.

وهناك جوائز أخرى للمدربين والمدربات وكذلك الجمهور الأفضل وأجمل هدف والحارس صاحب المستوى الأفضل للعام الماضي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي للفيفا الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن، إلا أنّ الإعلان عن القوائم النهائية سوف يكون يوم الإثنين 6 فبراير 2023.

ونستعرض معًا قائمة المرشحين لأفضل لاعب ولاعبة والجمهور الأكثر تميزًا في العام الماضي..

اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل من فيفا هذا العام:

جوليان ألفاريز

جود بيلينجهام

كريم بنزيما

كيفين دي بروينه

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

روبرت ليفاندوفسكي

ساديو ماني

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

لوكا مودريتش

نيمار

محمد صلاح

فينيسيوس جونيور

اللاعبات المرشحات لجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي:

أيتانا بونماتي

ديبينيا

جيسي فليمينج

أدا هيجربرج

سام كير

بيث ميد

فيفيان مييديما

أليكس مورجان

لينا أوبردورف

أليكساندرا بوب

أليكسيا بوتياس

ويندي رونار

كيرا والش

ليا ويليامسون