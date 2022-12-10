حكيمي لا يتخلى عن عاداته .. المغربي يحتفل مع والدته قبل الجميع!

علي رفعت
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Achraf Hakimi - World Cup 2022 - Morocco - Spain getty
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أشرف حكيمي لا يزال مخلصًا لاحتفالته مع والدته!

مفاجأة جديدة فجرها المنتخب المغربي في كأس العالم بعد الإطاحة من بالمنتخب البرتغالي خارجها ووصل إلى نصف النهائي.

المفاجأة وقعت بوجود أشرف حكيمي كأساسي، حيث قدم مستويات طيبة للغاية كما هي العادة منذ بداية البطولة في شهر نوفمبر الماضي.

هدف فوز المنتخب المغربي في المباراة جاء عن طريق يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الذي سجله عن طريق كرة رأسية مذهلة في الشوط الأول.

وعقب المباراة توجه حكيمي بشكل مباشر للمدرجات حتى يحتفل مع والدته كما هي عادته في المباريات الأخيرة للمغاربة في كأس العالم.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يلعب أمام نظيره الفرنسي أو الإنجليزي في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم بحسب نتيجة مواجهة اليوم بين الفريقين.

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  • 56817فرنسا، 2018
  • 41424ألمانيا، 2014
  • 79552إسبانيا، 2010
  • 27917إيطاليا، 2006
205710 الأصوات
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