حكيمي: في باريس أركض ولا أحصل على الكرة

نجم باريس تحدث أيضًا عن أسينسيو وريال مدريد.

أكد أشرف حكيمي أن مواجهة بزميله السابق ماركو أسينسيو في كأس العالم ستكون قوية لكلاهما، مؤكدًا أن لاعب ريال مدريد يعرفه جيدًا.

وقال حكيمي في تصريحات نقلتها "ماركا": "هو يعرفني جيدًا وأنا كذلك، ستكون ثنائية جيدة، لقد أظهر أنه يستطيع أن يقدم الكثير لريال مدريد بعد حصوله على ثقة أنشيلوتي، بالرغم من أنه هناك عناصر أفضل منه هناك".

وأضاف عن المنتخب المغربي: "اللعب لبلادك أمر لا مثيل له، بالأخص الآن حيث نصنع التاريخ، من المذهل كيف أن الجميع يستمتع بذلك".

وأكمل: "لدي أهمية أكبر في باريس سان جيرمان، وألمس الكرة أكثر، لأن في باريس الأمر مختلف، بعض الأحيان أركض ولا أحصل على الكرة".

جدير الذكر أن المغرب على موعد مع مباراة كبيرة ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم مساء الثلاثاء ويلتقي مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.