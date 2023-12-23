حكيمي عن أفضل لحظات مسيرته: كانت عندما سجلنا في ريال مدريد

إجابة غير متوقعة من حكيمي...

كشف أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن أفضل لحظاته مع الفريق الباريسي، والتي كانت أمام فريقه السابق ريال مدريد.

وسبق وأن ارتدى حكيمي، قميص ريال مدريد منذ أن كان ناشئًا قبل أن يرحل عن الفريق بصورة نهائية في صيف 2020، عندما انضم إلى إنتر الإيطالي، ومنه إلى باريس سان جيرمان.

وقال اللاعب المغربي، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية عند سؤاله عن أفضل لحظاته مع باريس: "أفضل لحظاتي في سياق المباراة والجماهير والأجواء، كانت مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على أرضنا".

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وتابع: "سجل مبابي هدفًا في الدقائق الأخيرة، لقد كانت مباراة فريدة من نوعها، كانت واحدة من أجمل لحظات حياتي بهذا القميص، لقد استمعت بها مع زملائي في الفريق".

وأضاف: "لقد لعبنا أمام فريقي القديم، وسجلنا في وقت مميز وحققنا انتصارًا رائعًا في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لقد دعمنا المشجعون طيلة المباراة واحتفلوا بالنصر في النهاية كانت لحظات رائعة".