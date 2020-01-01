حكيمي: ريال مدريد لم يتحدث معي عن العودة

هل يعود المغربي إلى مدريد أم ينتقل إلى نادي جديد؟

كشف أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، موقفه من العودة مجدداً إلى صفوف ناديه الأصلي ريال مدريد، وسط الاهتمام من عديد الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته.

حكيمي لعب الموسمين الماضيين معاراً في ألمانيا من النادي الملكي، وأُثيرت مؤخراً التكهنات حول تمديد عقده مع الملكي، الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب.

وقال المغربي مع "كادينا سير": "من لا يحب أن يكون مطلوباً، أنا فخور بما أفعل، في يونيو سنتخذ قراراً وستكون خطوة مهمة لمشواري، نظرياً، عقدي ينتهي في يونيو وبعدها أعود إلى مدريد".

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وأضاف: "لم أتحدث بعد مع ريال مدريد، ولكن أتصور أن قريباً سيكون هناك مفاوضات لنعرف ما هو الأفضل لي، لا أعرف متى ينتهي عقدي، هذا يخص وكيلي، هو نفس العقد الذي وقعته في 2017".

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وتحول الظهير الأيمن بالحديث نحو أزمة كورونا: "التاريخ المحدد لعودة الدوريات يمكن أن يتغير، أنا سعيد به، كلما كان أقرب أفضل، ولكن يجب أن نكون حذرين بسبب الأوضاع الحالية".

وعن عودة دورتموند للتدرب: "نصل في العاشرة ونبدأ بعد نصف ساعة، أعمل مع مجموعة من 5-6 أفراد ولا نختلط، كلاً يعمل بمفرده ولا نحتك، ربما قليلاً فقط في صالة الألعاب أو كرة قدم الطاولة، ولكن بلا أي احتكاك تقريباً".

ويدور الحديث حول إمكانية استئناف المسابقات الكروية في ألمانيا بحلول التاسع من مايو، مما دفع بعض الأندية للعودة مجدداً للتدريبات، ولكن بشكل فردي، ودون احتكاك.