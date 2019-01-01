حكيمي يتعجب من أهدافه في دوري أبطال أوروبا

المغربي ينافس على صداره الهدافين

أبدى النجم المغربي أشرف حكيمي تعجبه من صدارة هدافي فريقه في دوري أبطال أوروبا بعد هزه لشباك إنتر واقتراب الفريق من العبور للدور المقبل.

وسجل حكيمي هدفي فريقه الأول والثالث ليكمل عودته من التأخر بهدفين نظيفين إلى انتصار بنتيجة 3-2 على الفريق الإيطالي مساء الأربعاء.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه هي أفضل هدية عيد ميلاد، سجلت هدفين وحققنا انتصاراً بروح الفريق، أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "أتعجب أنني في صدارة هدافي بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، أنا محظوظ للتواجد هنا وتسجيلي الأهداف، عملت بقوة في الماضي وسعيد لمساندة فريقي".

وختم: "بين الشوطين قلنا يجب أن نقدم كل ما عندنا، ولحسن الحظ هذا ما حدث، لا يمكن وصف تلك الليلة السحرية وهذا الفوز، نشكر الجمهور".

رجل رائع - رجل مخيب | دورتموند وإنتر

ويحتل حكيمي الآن المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة الأوروبية برصيد أربعة أهداف خلف إرلينج هالاند من سالزبورج ونجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.