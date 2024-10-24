"حكم نيجريرا المعروف" .. قناة ريال مدريد تشن هجومًا عنيف على قائد صافرة كلاسيكو برشلونة المنتظر

الملكي لن ينتظر الكلاسيكو حتى يحكم على الحكم..

قبل 24 ساعة تقريبًا من كلاسيكو الأرض المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة، واصل الملكي عاداته في الهجوم على الحكام عبر قناته الرسمية.

الميرينجي من المقرر أن يستضيف البرسا غدًا السبت، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويقود تلك القمة تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز، وهو ما لم يعجب أصحاب الأرض، ليخصصوا له تقريرًا مصورًا، راصدين به عدد من الأخطاء التي ارتكبها - من وجهة نظرهم - في مباريات ريال السابقة.

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التقرير أوضح أن نسبة فوز ريال مدريد مع هذا الحكم هي 61%، بينما ينتصر برشلونة تحت قيادته بنسبة 76%.

ورصدت القناة الرسمية للنادي المدريدي الأخطاء التي ارتكبها سانشيز في ديربي الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد، موضحة أنه تغافل عن احتساب ثلاث ضربات جزائية ضد راؤول، سافيتش ويورينتي لصالح لاعبيها.

كذلك سلطت الضوء على أخطاء ارتكبها خلال مواجهة مايوركا في موسم 2021-2022، وأيضًا مواجهة الريال وفالنسيا بالموسم نفسه.

واختتم التقرير بنشر فيديو قديم لاعتراف سانشيز بتواصل خوسيه ماريا نيجريرا؛ نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، به وهو المتهم بتلقي رشاوى من نادي برشلونة خلال فترة عمله، للتلاعب في المباريات، معلقًا: "خوسيه ماريا سانشيز هو حكم معروف للجميع".

يذكر أن برشلونة يدخل الكلاسيكو متصدرًا جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد؛ محتل الوصافة.