من هو حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز؟

تعرف على حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي ستجمع بين الفريقين يوم السبت القادم 17 يوليو 2021 في المغرب

لا يتوقف عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي وإفريقيا عن السؤال عن جميع تفاصيل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والذي سيجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أحد التفاصيل الهامة بالنسبة لعشاق القلعة الحمراء هو الحكم، ولم لا؟ فما أكثر البطولات الإفريقية والعالمية التي انتهت لصالح أحد طرفي المباراة بسبب خطأ تحكيمي، ويعد أبرزها في التاريخ هو "يد الرب" كما قال مارادونا بعد تسجيل هدفًا بيده في شباك إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986.

العديد والعديد من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في تاريخ الكرة وغيرت مجرى البطولات، لكن لا مجال للحديث عنها وسط سؤال عشاق الساحرة المستديرة في الأقطار العربية عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

من هو حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تناثرت الأقاويل بعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف النهائي عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وكان الاسم الأكثر رواجًا هو الجزائري مصطفى غربال.

لكن، في الأيام الأخيرة قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاجأ الكاف الجميع وعين الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا حكمًا للنهائي المنتظر.

بجانب باسيفيك، سيتواجد ألفيس جاي ولي أوكيلو كحكمي راية، وسيكون الحكم الرابع هو إريك أوتوجو كاستان، أما حكم تقنية الفيديو "VAR" فسيكون الجزائري رضوان جيد، وسيعاونه المغربي زكريا برنسي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الحكم البلد المهمة باسيفيك ندابيهاوينمانا بوروندي حكم الساحة إلفيس نيجوجوي الكاميرون حكم الراية الأول لي أوكيلو أوغندا حكم الراية الثاني أوتوجو كاستان الجابون الحكم الرابع رضوان جيد الجزائر حكم الفيديو زكريا برينسي المغرب مساعد حكم الفيديو

من هو باسيفيك ندابيهاوينمانا حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

ولد باسيفيك ندابيهاوينمانا في عام 1985 ويبلغ من العمر 36 عامًا.

يعمل الحكم البوروندي محاسبًا في البنك البريطاني، ويحمل الشارة الدولية للتحكيم منذ عام 2013.

أدار باسيفيك 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا 2021، اثنتان منهما لنادي كايزر تشيفز كانتا في المجموعات وربع النهائي.

منذ نسخة 2018، أدار الحكم البوروندي 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، كما سبق له المشاركة في كأس أمم إفريقيا مرة واحدة كانت في النسخة الأخيرة في 2019، كما أنه كان حكم مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية 2021.