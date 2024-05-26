"المستفيد الوحيد من كابوس البرنابيو".. حكم قضائي ضد ريال مدريد

ماذا يحدث في قلب مدريد؟

يصطدم مشروع نادي ريال مدريد بتطوير محيط ملعب سانتياجو برنابيو، عقبات عديدة على المستوى القانوني، بسبب شكاوى السكان المحليين.

وأيدت محكمة مدريدية حق السكان المحليين في معركتهم ضد البلدية بشأن بناء مواقف للسيارات ونفق يتضمن أيضًا قطع ما يقرب من 100 شجرة.

وحسب "elpais" فإن هناك توترًا بين البلدية وسكان المنطقة بسبب بناء مواقف للسيارات ونفق.

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وأوضحت المحكمة أن بلدية مدريد منعت المواطنين من معرفة النطاق الحقيقي للمشروع وتقديم الاعتراضات، وتجاهلت تقارير الموظفين التي حذرت من أن مواقف السيارات غير متوافقة مع التخطيط الحالي.

ونص الحكم على أن "الأعمال ليس لها أي فائدة عامة وتفيد فقط المستفيد الوحيد: ريال مدريد، بينما تسببت في ضرر بيئي بسبب قطع الأشجار والمناطق الخضراء وازدحام حركة المرور وزيادة التلوث الجوي والصوتي".

يشار إلى أن هذه الأعمال هي جزء من الحركة الجماهيرية، التي تم تنشيطها مؤخرًا بسبب الضوضاء الناتجة عن الحفلات الموسيقية في البرنابيو الجديد.