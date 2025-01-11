طرد غير محتسب .. أخطاء حكم مباراة الهلال والعروبة لم تتوقف عند "ركلة الجزاء"!

أراء خبراء التحكيم في ركلة جزاء الهلال ضد العروبة..

شهدت مباراة الهلال والعروبة، حالة جدلية واسعة، حول ركلة الجزاء التي فتحت باب مهرجان الأهداف للزعيم، في ليلة فوزه على أصحاب الأرض بخماسية دون مقابل، على أرض ملعب جامعة الجوف، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش، احتسب ركلة جزاء للهلال، سجل منها روبن نيفيش الهدف الأول في الدقيقة 16، من عمر اللقاء، وهي الركلة التي أثارت اعتراضات كبيرة من قِبل لاعبي الفيحاء، وامتدت إلى أراء خبراء التحكيم، لتصنع جدلًا واسعًا.

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وفي هذا السياق، قال الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عبر فضائية SSC، إن ركلة الجزاء غير صحيحة، وكان يجب على غرفة الفيديو تنبيه حكم الساحة لمتابعة اللقطة، كونه كان بعيدًا عن رؤية الواقعة، التي تمثلت في تدخل الظهير إبراهيم الزبيدي، على الجناح محمد القحطاني، قبل سقوط الأخير فوق منطقة الجزاء، كما رجّح بأن اللاعب فهد الرشيدي كان في زاوية تحجب رؤية الحكم عن لقطة الالتحام.

وأوضح المرداسي، أن لاعب العروبة لم يرتكب خطأ ضد محمد القحطاني، والالتحام كان على مستوى وضع اليد فقط، ولم تكن هناك أي مخالفة على مستوى الأرجل، ما يعني عدم صحة الجزائية.

وأضاف المرداسي أن الحكم السلوفيني ارتكب خطأ آخر في لقاء العروبة والهلال، خلال الدقيقة الأولى، حيث كان يجب إشهار بطاقة صفراء على اللاعب براد يونج، إثر وكز البرازيلي مالكوم بالكوع في وجهه، وهي اللقطة التي اعتبرها بمثابة "تهور" يستحق الإنذار، ولو ما كانت هناك كرة، كان سيعتبر "سلوكًا مشينًا"، علمًا بأن يونج نال بالفعل بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3، ما يعني أن اللاعب كان سيتم طرده، لولا تغاضي الحكم عن إنذاره في أولى دقائق المباراة.

وعن إلغاء هدف الهلال الذي أحرزه ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26، فقد أكد المرداسي صحة القرار، مشيدًا بتركيز الحكم المساعد الثاني، في لقطة وجود الظهير البرازيلي رينان لودي في منطقة التسلل، قبل إرسال الكرة العرضية.

وفي هذا السياق، قال المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، إن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء الهلال كان غير صحيح - أيضًا - مضيفًا أن القحطاني استغل وضع يد إبراهيم الزبيدي على كتفه، وسقط داخل منطقة الجزاء دون دفع أو مسك، مستغربًا عدم تدخل تقنية الفيديو".

وقال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن لقطة ركلة الجزاء، شهدت احتكاكًا بين الزبيدي والقحطاني، ولكنه لا يرتقي لاحتساب جزائية، مضيفًا أنه لو كان هناك مسك مؤثر من قِبل لاعب العروبة، لسقط القحطاني إلى الخلف وليس للأمام، ولو كانت هناك عرقلة، لشوهد تصادم في الرجل وهذا لم يحدث.

وذكر المحلل عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن لاعب العروبة لم يرتكب أي مخالفة، والقرار غير صحيح باحتساب الجزائية في الدقيقة 13، مضيفًا أن القحطاني استغل المسك البسيط، وسقط في عملية Diving في منطقة الجزاء.

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ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 14 مباراة، ليصعد إلى صدارة جدول دوري روشن، مستغلًا تعثر الاتحاد، الذي تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ليهبط العميد إلى الوصافة بفارق الأهداف عن الأزرق.