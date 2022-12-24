حكم فيديو نهائي كأس العالم: "مارتشينياك رفض العودة للفار في لقطة تورام المثيرة للجدل"

مباراة الأرجنتين وفرنسا تواصل تصدر المشهد

كشف توماس كفياتوفسكي، حكم تقنية الفيديو في نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا العديد من الملابسات من داخل غرفة "الفار" خلال المباراة.

وظهر طاقم تحكيم مباراة النهائي بقيادة سيمون مارتشينياك في العديد من البرامج البولندية التي استقبلتهم استقبال الأبطال.

كفياتوفسكي تحدث في حوار لوسائل الإعلام البولندية عن حالات بعينها من داخل المباراة، قائلًا بوضوح في تصريحات لقناة "تي في بي سبورتس" إنه "من السهل أن تجلس في غرفة دافئة وتأكل الدجاج وتحتسي الجعة ثم تصدر حكمًا على قرار تحكيمي أو آخر، لكن الأمر من ناحيتنا يكون مليئًا بالتوترات وفي غاية الصعوبة".

وأضاف: "لقد كانت تلك المباراة عصيبة بكل المقاييس، 3 ركلات جزاء حالف حكم الساحة الحظ فيها جميعًا ولكننا كنا مطالبين بمراجعتها، فرصتان لإشهار البطاقة الحمراء، العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بركلات الترجيح".

ولكنه أكد أن أصعب قرار تم اتخاذه في المباراة كان عدم منح ركلة جزاء لماركوس تورام في نهاية الشوط الثاني الأصلي، حيث قال إن "هذا القرار من وجهة نظر غرفة الفار لم يكن سهلًا، على عكس ما فعله حكم الساحة حين اتخذ قرارًا سريعًا بأن العملية تنطوي على ادعاء سقوط وأنذر المهاجم".

وأضاف: "من حسن حظي أنني تمكنت من مشاهدة اللقطة وبدا لي الأمر بعد ذلك أن قرار حكم الساحة صحيح، كنا في غرفة الفار نريد أخذ وقت لمراجعة اللعبة وإيقاف المباراة، لكن الحكم الرئيس (مارتشينياك) كان قد اتخذ قراره بالفعل، أكرر.. لقد كان اتخاذ القرار صعبًا للغاية في هذه اللعبة من وجهة نظر غرفة الفار".