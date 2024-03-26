حكم قضائي في الفضيحة الكبرى.. السجن مدى الحياة لرئيس الاتحاد الصيني!

تلقى رشاوى تزيد على 81 مليون يوان!

قضت محكمة صينية على تشين شيويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن مدى الحياة اليوم الثلاثاء، بعد إدانته في تهم متعلقة بالفساد.

وحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فإن المحكمة أكدت أن تشين استغل المناصب التي شغلها خلال الفترة بين 2010 و2023، وتلقى رشاوى (تتعلق بالتخطيط للأحداث الرياضية) تزيد قيمتها على 81 مليون يوان (11 مليون دولار).

وأوضحت أن "3 مسؤولين آخرين إلى جانب تشين حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 8 سنوات و14 عامًا في تهم الفساد".

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يشار إلى أن لي تاي، المدير الفني السابق لمنتخب الصين، قد اعترف بأنه دفع 3 ملايين يوان (418 ألف دولار) في عام 2019 من أجل الحصول على منصب المدير الفني، بخلاف حصوله على مبالغ مالية من لاعبيه من أجل وضعهم في التشكيل.

وقال تاي في فيلم وثائقي يكشف الفساد في الرياضة بالصين، إن مبلغ الرشوة الذي دفعه من أجل تحقيق حلم حياته بتدريب المنتخب، ذهب أغلبه إلى رئيس الاتحاد الصيني (تشين)، والباقي للأمين العام".