"مسافة قصيرة بين الجنة والجحيم" .. حكم موقعة برشلونة الشهيرة: الوضع كان سيختلف لو فاز تشيلسي!

15 عاماً مرت على أحد أكثر اللقاءات جدلاً في دوري الأبطال

عاد الحكم النرويجي الشهير تيم أوفريبو بالذاكرة للقاء تشيلسي وبرشلونة الشهير قبل 15 عاماً لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أداره وشهد جدلاً تحكيمياً يثير الحبر حتى الآن.

وعبر برشلونة إلى نهائي نسخة 2009 للأبطال عقب أن سجل أندريس إنييستا هدفاً متأخراً في "ستامفورد بريدج"، في مباراة شهدت مطالبة لاعبي تشيلسي بعدة ركلات جزاء، وانتهت بمحاولات من لاعبي البلوز بالاعتداء على الحكم وطاقمه.

وتحدث أوفريبو مع "ريليفو" عن تلك المباراة الشهيرة وقال: "كل من يتذكر المباراة يعرف أن العرض لم يكن جيداً، وكقائد لفريق التحكيم تدرك ذلك فوراً، دوماً تريد الأفضل ولكن الحال لم يكن كذلك يومها وأحياناً تمر بتلك العروض السيئة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "إذا لم يسجل برشلونة في وقت متأخر أو فاز تشيلسي وبلغ النهائي كان سيختلف الوضع، هناك مصادفات عدة وتلك هي حياة الحكام، لا أتحدث عن الحالات الفردية ولكن لست سعيداً بالمستوى الذي قدمته يومها، اعتذار من لاعبي تشيلسي؟ لم أتوقع ذلك ولم يحدث، ما يحدث في الملعب يظل هناك وكرة القدم 90 دقيقة حافلة من المشاعر".

وعلق النرويجي الذي يعمل حالياً بمجال طب النفس على المشهد التحكيمي الحالي: "تقنية الفيديو مفيدة لو استخدمت بشكل صحيح ولكن في مرات عدة نشاهد التكنولوجيا تأخذ الأسبقية، يوجد أندية رفضتها لأنها تعطل اللعب وتفقد المتعة، هناك مسافة قصيرة بين الجنة والجحيم برأيي".