"لا تحمل الفشل لحكم بريء" .. الرئيس التنفيذي للنصر يدفع ثمن مبررات التعثر أمام التعاون

نصيحة من الطريقي إلى إدارة العالمي

عارض الناقد الرياضي صالح الطريقي، تصريحات ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر بعد التعادل مع التعاون، مشيرًا إلى أنها محاولة تبرير للنتائج السلبية من خلال إلقاء اللوم على التحكيم.

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النصر يعاني على مستوى الأداء والنتائج، وكانت آخرها التعادل مع التعاون (1-1) في الجولة 15 من دوري روشن السعودي، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعاد الطريقي نشر تغريدة الرئيس التنفيذي شركة نادي النصر، التي نشرها الأخير على حسابه الشخصي بمنصة "X"، وكتب فيها: "الحمد لله على كل حال.. ليست النتيجة التي حضرنا من أجلها، هناك تغييرات قادمة للفريق وفق الحاجة".

وأضاف: "شكرًا جماهير العالمي وبالأخص في القصيم على حضوركم و دعمكم، مستوى الحكم لم يكن وفق الطموح والتطلعات".

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وعلق الطريقي على هذه التغريدة، قائلًا: "نصيحة.. أي تبرير بعد نتيجة مخيبة لآمال الجماهير، ستثير غضبهم أكثر، لهذا الصمت وتحمل ردة الفعل إلى أن يهدأ الغضب هو الحل".

وأضاف: "كذلك رمي الفشل على (حكم بريء)، لن يحل المشكلة. المشكلة في "مدرب" لا يوظف ما لديه التوظيف الصحيح، ونقص بالأدوات، وفريق لم يعد يقاتل كالسابق".