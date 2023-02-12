حكم إيطالي ينتقد جوزيه مورينيو؟ "لم يلعب كرة القدم أبدًا وانظروا إليه"

حكم مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي، يعلق على أسلوب لعب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الجيالوروسي".

وقع الحكم الإيطالي جيانلوكا أوريليانو الذي أدار مباراة روما ضد ليتشي التي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة 22 من الدوري الإيطالي، في فخ الكشف عن رأيه صراحة في أسلوب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الجيالوروسي".

في الآونة الأخيرة، وفي كثير من الأحيان، نجد أنفسنا نحلل الأحاديث المختلفة التي تجري بين اللاعبين والمدربين في غرف خلع الملابس أو في النفق المؤدي إلى الملعب، وهو ما حدث في مباراة ليتشي وروما.

الكاميرات التقطت أوريليانو وهو يتحدث مع أحد لاعبي ليتشي قبل الدخول إلى الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب "فيا ديل ماري".

الحوار جرى بعد فترة وجيزة من تحية الحكم مع مورينيو الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل الشوط الثاني، ليوجه أوريليانو حديثه إلى اللاعبين الحاضرين.

أوريليانو قال في مقطع الفيديو: "أخبروني، كم عدد المباريات التي لعبها؟ ما الذي فاز به؟ أين لعب كرة القدم؟".

وحسب تفسير محللي شبكة "DAZN" الذين تحدثوا عن تلك المباراة، من المحتمل أن الحكم كان يتحدث عن مورينيو.

وأضاف الحكم: "لم يلعب كرة القدم، لكنه هنا أصبح كبيرًا جدًا"، وهو يشير إلى رأسه، في إشارة ربما إلى العقلية التي قادت مورينيو إلى النجاح.