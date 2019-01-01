حكاوي الديربي - عندما قلب ميلان الطاولة على إنتر وسط الضباب

الصراع يتجدد مساء اليوم

"أشكر الرب لأنه خلقني ميلانيستا بعد ليلة أمس"، هكذا علق أدريانو جالياني، نائب رئيس ميلان، على انتصاره فريقه الملحمي في ليلة السبت 21 فبراير 2004 على إنتر في ديربي "لا مادونينا".

دخل الفريقان اللقاء في ظروف مختلفة، ميلان يحلق في الصدارة ويصارع روما على لقب السكوديتو، بينما إنتر يحاول اللحاق بركب رباعي القمة بعد عثرات البدايات وإقالة هيكتور كوبر وتعيين ألبيرتو زاكيروني.

بدأ اللقاء في أجواء مناخية صعبة، الصقيع حل على ملعب "جيوسيبي مياتسا" وسيطر الضباب على مدرجات الملعب المكتظ بما يزيد عن ثمانين ألفاً في المدرجات، أغلبهم من مناصري ميلان.

استفزت جماهير ميلان المضيفة جيرانهم ورفعت "تيفو" يمثل كأس دوري الأبطال لتذكرهم بلقاء نصف نهائي النسخة الماضية عندما أطاح الروسونيري بإنتر ومضى ليحقق اللقب على حساب يوفنتوس.

ولكن جاءت الاستفزازات بأثر عكسي على أرض الميدان، فاتتح ديان ستانكوفيتش التسجيل لإنتر من الركلة الركنية مباشرة ليسكت صخب جماهير ميلان بعد فقط 15 دقيقة.

وضاعف كريستيانو زانيتي المفاجأة عندما أضاف الهدف الثاني لإنتر من تسديدة غيرت مسارها وخادعت ديدا وانتهت في مرمى ميلان بالدقيقة 39، ليخالف إنتر كل التوقعات وينهي الشوط الأول لصالحه.

بدا أن إنتر في طريقه للانتقام من خسارة دوري الأبطال، ولكن ميلان كان له رأياً آخر، لم تمر ربع ساعة من الشوط الثاني إلا وكان الروسونيري متعادلاً بعدما سجل هدفين في غضون دقيقتين، بداية عبر البديل يان دال توماسون، ثم عادل كاكا النتيجة بعدها مباشرة في الدقيقة 59 ليشعل سان سيرو.

دخل الشك في نفوس لاعبي إنتر وبدا أن ميلان في طريقه لقلب النتيجة، ولكن تماسك لاعبي النيراتزوري لحدود الدقيقة 84 عندما هزت قذيفة كلارينس سيدورف بعيدة المدى شباك فرانشيسكو تولدو الذي أصابه الذهول، ووسط صيحات كارلو بيليجاتي، معلق المباراة، الذي تناسى حياده واستمر في الصراخ باسم الهولندي في لقطة لا ينساها الجمهور.

ومع إطلاق روبيرتو روسيتي لصافرته معلناً نهاية المباراة، انطلقت الأفراح في الملعب والمدرجات الحمراء باستمرار التفوق للروسونيري وهيمنته على ميلانو، واقترابه خطوة أخرى من لقب السكوديتو الغائب، والذي سيفوز به الفريق في نهاية الموسم على حساب روما.