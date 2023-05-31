حقيقة مُرة .. خلطة تاليسكا ورونالدو تضر بالنصر!

غياب رونالدو أو تاليسكا يجعل الآخر يتألق!

لا تتعجب عندما تسمع أحد جماهير النصر يقول، يا ليت البرتغالي كريستيانو رونالدو غائبًا عن النصر منذ مدة طويلة، لأنك عندما تشاهد العالمي في مباراته أمام الفتح، ستتأكد من أن كلامه صحيح!

النصر حقق الفوز على الفتح بثلاثية دون رد، في المباراة 30 "الأخيرة"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2022-23، في غياب رونالدو بسبب الإصابة، في مباراة تألق فيها النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا وسجل هدفين!

وعلى الرغم من أن انضمام رونالدو إلى النصر كان قد أسعد الجماهير بشكل كبير، وتحفز الجميع برؤية ثنائية رونالدو وتاليسكا، ولكن يبدو أن تلك الثنائية لم تجد تفاهمًا حتى الآن.

ماذا قدم تاليسكا بدون رونالدو أمام الفتح؟

لعب تاليسكا المباراة كاملة، واستطاع أن يسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا، وكان على أمتار قليلة من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، لولا تسجيل محمد مران الهدف الثالث بدلًا منه.

وسدد أندرسون 5 كرات، منهم 4 على المرمى وواحدة فقط خارج المرمى، وصنع 3 فرص للتهديف، ووقع في التسلل مرة واحدة فقط.

ونسبة تمريرات تاليسكا الصحيحة في المباراة هي 86.7%، وفاز في 5 صراعات، كما حصل على خطأين وارتكب 3 أخطاء.

ماذا قدم تاليسكا في آخر مباراة رفقة رونالدو؟

في آخر ظهور للثنائي تاليسكا ورونالدو، لم يقدم البرازيلي المستوى المأمول، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الاتفاق.

وسدد تاليسكا 8 كرات، واحدة فقط على المرمى و3 خارج المرمى، و4 تصدى لها الدفاع، وصنع فرصتين للتهديف، ونسبة التمرير الصحيح هي 66.7%!

وفاز النجم البرازيلي في 4 صراعات مع المدافعين من أصل 9، وحصل على خطأين فقط، ولم يرتكب أي خطأ طوال المباراة.

ما هي النتيجة؟

النتيجة هي فقدان تاليسكا لجزء كبير من مستواه المعهود بجوار رونالدو، وقد يكون السبب في ذلك، هو تركيز اللاعبين على خدمة رونالدو أكثر من أندرسون.

ولكن عندما يغيب أحدهما، نجد تألق الآخر بشكل واضح، فهل الحل الموسم القادم هو التخلص من أحدهما؟