حقيقة منع كريم بنزيما من دخول الأراضي العراقية مع الاتحاد

هل يشارك كريم بنزيما مع الاتحاد أمام القو الجوية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ لمواجهة حاسمة أمام القوة الجوية العراقي، يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط من مباراتين، في انتظار اعتماد قرار لجنة الانضباط، بمنحه نقاط مباراة سباهان "كاملة".

وقبل مواجهة القوة الجوية على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ترددت أنباء عن عدم قدرة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي، الدخول إلى العراق؛ وبالتالي غيابه عن المباراة.

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لكن.. الإعلامي الرياضي منار شاهين، أعلن مشاركة بنزيما أمام نادي القوة الجوية، يوم الإثنين القادم، بشكل طبيعي؛ وذلك نقلًا عن قناة سامراء العراقية.

وكشف شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن حصول المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة، على تأشيرة دخول الأراضي العراقية، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ قادمة.