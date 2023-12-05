حقيقة قرار الهلال بـ"الاستغناء" عن ميشايل والتفاوض مع نجم الاتحاد

مستجدات ميركاتو نادي الهلال "الشتوي"

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منذ الميركاتو الصيفي الماضي، وأنباء قوية ترددت عن دخول نادي الهلال السعودي، في مفاوضات مع أحد نجوم فريق الاتحاد؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.

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الهلال يُقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، تم طرح اسم عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد السعودي، على طاولة الإدارة الهلالية، بالفعل.

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الحنيان كشف في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، عن أن مسؤولي الزعيم الهلالي، لم يستقروا على "خيار" العبود؛ وبالتالي لم يتم التفاوض بشكل رسمي، مع اللاعب أو العميد الاتحادي.

وعن النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو.. أشار الإعلامي الرياضي، إلى أن إدارة نادي الهلال، لم تناقش حتى الآن، الاستغناء عن اللاعب، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأعلن عبد الله الحنيان، تعاقد نادي الهلال، مع جناح أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي القادم؛ حال الاستغناء عن ميشايل، بشكل رسمي.

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