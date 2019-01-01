حقيقة عودة محمود كهربا للدوري السعودي من بوابة الاتحاد

عقب نشر صورة مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا في إحدى الحلقات القديمة معه في برنامج أكشن يا دوري.

وربطت الجماهير صورة كهربا مع الفراج بإمكانية عودته إلى الاتحاد مُجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

أحد المُقربين من نادي الاتحاد، علق على هذه الصورة مؤكدًا أن اللاعب الدولي المصري خارج حسابات النادي خلال يناير المُقبل.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن رغبتها في إجراء بعض التعديلات بقائمة المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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يُذكر أن كهربا قد أنهى تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، ووقع مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي في عقد يمتد لموسمين.