حقيقة عرض منافس الهلال الآسيوي لضم جيوفينكو
كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد حول تقديم نادي استقلال طهران الإيراني، لعرض رسمي من أجل ضم اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي السابق.
وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الاستقلال قد تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع جيوفينكو، بعد رحيله عن نادي الهلال خلال الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر.
الإعلامي الإيراني "davood igdery" كشف حقيقة ما تردد حول تقديم الاستقلال لعرض إلى جيوفينكو من أجل ضمه، بعد رحيله عن نادي الهلال، وذلك لتدعيم صفوفه.
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ونفى الإعلامي الإيراني كل ما تردد حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن نادي الاستقلال لم يقدم أي عروض للاعب، ولا يوجد نية للتعاقد معه خلال الوقت الحالي.
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ويعد نادي الاستقلال هو منافس نادي الهلال في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي الفريقين يوم 13 سبتمبر الجاري، على ملعب زعبيل بنادي الوصل بالإمارات.
وكان نادي الهلال قد أعلن عن إنهاء التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو بالتراضي، من أجل تسجيل النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلًا منه في كشوفات الفريق.