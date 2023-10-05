حقيقة شكوى بافيتمبي جوميز الخطيرة ضد الهلال أمام "كاس" .. تحرك عاجل

هل قدم بافيتمبي جوميز شكوى ضد الهلال؟!

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يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، قرروا التحرك بشكل عاجل؛ بعد انتشار خبر "شكوى" المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، ضد قلعة الزعيم.

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جوميز مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من أغسطس 2018 إلى يناير 2022، قبل الرحيل إلى جلطة سراي التركي ثم كاواساكي فرونتالي الياباني؛ حيث أصبح الهداف التاريخي لأجانب الزعيم، في مختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، تجهيز الإدارة القانونية بنادي الهلال، شكوى رسمية ضد "إعلامي"، قام بنشر خبر غير صحيح؛ بخصوص مستحقات جوميز.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن جوميز، استلم كافة مستحقاته المالية من الفريق الأزرق، ولا يوجد لديه أي متأخرات حاليًا.

وكان الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، قد أكد على تقديم المهاجم الفرنسي، شكوى ضد الهلال، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ بعد انتهاء المهلة المحددة للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

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