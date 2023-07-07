حقيقة سحب لقب الدوري من الاتحاد ومنحه للنصر .. وما هو مصير صفقة بنزيما؟

تطورات خطيرة ترعب نادي الاتحاد

حالة من الرعب يعيشها نادي الاتحاد حاليًا؛ بعد التطورات المفاجئة وغير المتوقعة، في قضية النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

شراحيلي وقع عقوده مع الاتحاد، في يناير 2022؛ بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة مع نادي الشباب، قبل أن ينضم إلى العميد مجانًا، في صيف العام الماضي.

الشباب رفع شكوى من ناحيته، إلى لجنة الانضباط والأخلاق، يزعم فيها تفاوض الاتحاد مع اللاعب، أثناء الفترة المحمية، إلا أنها رفضتها؛ ليتجه النادي إلى الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، مع تقديم أدلة جديدة، في اليومين الماضيين.

وحسب القانوني الرياضي سعود الرمان، قام أحد الأشخاص، بتقديم أدلة جديدة إلى نادي الشباب، تم رفعها إلى "التحكيم" مباشرة؛ عبارة عن شهادة سمعية منقولة عن أحمد شراحيلي، تفيد بتفاوضه مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية.

وأشار الرمان في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، إلى أن مركز التحكيم، سيأخذ بهذه الأدلة، في حال عدم طعن العميد الاتحادي وشراحيلي، وإثبات عدم صحتها.

وكشف القانوني الرياضي، عن أن عقوبة نادي الاتحاد، قد تتضاعف في حال إدانته؛ بسبب تكراره مخالفة التفاوض مع اللاعبين، للمرة الثانية في مدة قصيرة؛ بعد قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ونفى الرمان، تأثير العقوبات المتوقعة ضد الاتحاد، على إنجازات الموسم الرياضي الماضي 2022-2023 - في إشارة إلى عدم خصم نقاط أو سحب لقب دوري روشن السعودي من الفريق ومنحه للوصيف النصر -، أو حتى على تسجيل الصفقات الجديدة في الصيف الحالي؛ وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

وأعلن سعود الرمان، أن العقوبات المتوقعة على نادي الاتحاد، في حال إدانته؛ ستكون عبارة عن الحرمان من التعاقدات "فترتين"، في يناير 2024 والصيف القادم، مع غرامات مالية.