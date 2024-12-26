"البعض أراد عداوة بيننا منذ اليوم الأول" كافاني يكشف عن حقيقة خلافاته مع زلاتان في باريس!

حقيقة خلافات كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش...

أوضح إدينسون كافاني، لاعب بوكا جونيورز، الحالي وباريس سان جيرمان السابق، حقيقة الخلافات بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش، أثناء فترة الثنائي مع الفريق الفرنسي.

وسبق وأن لعب الثنائي في صفوف باريس سان جيرمان، منذ وصول كافاني، في موسم 2013-14، وحتى رحل زلاتان، في صفقة انتقال حر إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2017.

وكانت التقارير قد كشفت عن وجود خلافات بين الثنائي، خاصة بعدما اضطر كافاني، أن يلعب كجناح لترك مركز المهاجم الصريح بالنسبة للهداف السويدي.

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وقال كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة "RMCSport": "لم أفكر قط في أخذ مكان زلاتان، بل كنت أركز على ما كان عليّ فعله في مركز الجناح، تم خلق الكثير من الشائعات حول هذا الأمر".

وتابع: "بمجرد وصولي لباريس البعض أراد أن تكون هناك عداوة بيننا، لدينا شخصيات مختلفة، لكن تلك العداوة لم تكن موجودة، كان لدي دوري في الفريق، وكان زلاتان زميلي الذي أحترمه".

ورحل كافاني عن صفوف باريس سان جيرمان، في صيف 2020 بعدما سجل المهاجم الأوروجوياني 200 هدفًا، إلا أن أوقاته الأخيرة مع الفريق الباريسي، شهدت توترًا بعد رفضه تجديد العقد وترك الفريق قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الاستثنائية.

وتحدث صاحب الـ 37 عامًا عن فترته داخل الفريق العاصمي وقال: "الشغف موجود في باريس، لقد شاهد مقطع فيديو لحديقة الأمراء قبل 20 عامًا، كان هناك الكثير من الشغف والحماس، لقد دافعت عن هذا القميص كما لو كنت مشجعًا".

جدير بالذكر أن كافاني، يقود في الفترة الحالية هجوم بوكا جونيورز الأرجنتيني، منذ موسم 2023-2024، وقد نجح في تسجيل 23 هدفًا في 55 مباراة بكافة المسابقات.