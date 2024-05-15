حقيقة تعاقد الأهلي مع موهبة القادسية .. وعرض بـ"150 مليون ريال في الموسم" لنجم الأرجنتين

ميركاتو ساخن ينتظر النادي الأهلي..

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"الأهداف ستكون أكبر في الموسم الرياضي القادم 2024-2025".. هكذا يؤكد مسؤولو الأهلي السعودي، والمقربون من النادي الجداوي العملاق.

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الأهلي اقترب من حسم المركز الثالث، في أول مواسمه بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين؛ وبالتالي ضمان المشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، في 2024-2025.

واستعدادًا للموسم الرياضي القادم، ترددت أنباء قوية في الساعات الماضية، عن اقتراب الفريق الأهلاوي من التعاقد مع النجم الشاب محمد أبو الشامات؛ وهو ما رد عليه القادسية السعودي.

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مصادر بنادي القادسية نفت في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، وصول أي عروض إلى مجلس الإدارة؛ من أجل التعاقد مع أبو الشامات.

وأعلنت المصادر، استمرار اللاعب الشاب الذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، الموسم الرياضي القادم؛ خاصة بعد العودة رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي لوكاس جاتي، عن عرض مغري من النادي الأهلي، إلى متوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي بول؛ قائلًا: "العرض تم تقديمه في بداية الموسم الحالي، ومستمر".

جاتي أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن مسؤولي الأهلي عرضوا على دي بول، راتبًا يُقدر بـ40 مليون دولار "150 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

وأوضح الإعلامي الرياضي الأرجنتيني، أن اللاعب سيدرس العرض بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ من أجل اتخاذ قراره بالانتقال إلى الأهلي، أو البقاء مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، والذي يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2026.

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