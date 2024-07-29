خطأ واحد كشف "الكذبة"! .. حقيقة تآمر أعضاء مجلس النصر على جويدو فينجا

الرئيس التنفيذي للنصر مغضوب عليه من قبل الجماهير!

جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، الأكثر إثارة للجدل في النادي منذ التعاقد معه العام الماضي، والجماهير بين الحين والآخر تخرج للمطالبة بضرورة رحيله.

الثورة على جويدو تأتي حال تراجع النتائج وعندما تتأخر الصفقات في أسواق الانتقالات، والأخيرة هي الحالة التي يعيشها العالمي حاليًا.

العالمي لم يتعاقد في الصيف الجاري - حتى الآن - إلا مع صفقة وحيدة بضم الحارس البرازيلي بينتو، فيما استغنى عن عدد من اللاعبين كدافيد أوسبينا، وليد عبدالله وغيرهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي خضم هذه الثورة، زعم الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" الإذاعي، أنه تم عقد اجتماع، واتفق خلاله عشرة من أصل 11 عضوًا في مجلس إدارة النادي على ضرورة رحيل جويدو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصرامي أن القرار تم تعليقه في ظل معارضة صوت وحيد، لكنه له مكانة كبرى في الإدارة، وتقرر منحه فرصة أخرى.

مزاعم الصرامي دحضها المحامي النصراوي سعود الرمان، موضحًا أن أعضاء مجلس إدارة شركة النصر عددهم سبعة فقط، ويصيرون ثمانية بالرئيس التنفيذي.

ووجه الرمان سؤاله للصرامي: "كيف صوتوا 10 لإقالة الرئيس التنفيذي؟".

يذكر أن النصر يخوض معسكر إعداد حاليًا في البرتغال، لعب خلاله خمس وديات، إذ تعادل أمام لوليتانو (1-1)، ثم فاز أمام ماريتيمو (1-0)، فتعادل أمام فارينزي (1-1)، وهُزم أمام بورتيمونينسي (1-0)، قبل أن يخسر أول أمس أمام بورتو 4-0.