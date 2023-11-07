حقيقة انتقال نجم الهلال إلى نيوكاسل يونايتد في الشتوية

حسم مستقبل محترف نادي الهلال السعودي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي.

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هذا المحترف الهلالي؛ هو متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، الذي ارتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، في يناير 2024؛ وبالتحديد من بوابة نيوكاسل يونايتد.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة رحيل نيفيش البالغ من العمر 26 سنة، عن نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأعلن السيف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بقاء النجم البرتغالي، مع الزعيم الهلالي، وعدم رحيله في الميركاتو الشتوي القادم، مثلما تردد في الساعات الماضية.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "رغبة أفضل الأندية الإنجليزية في التعاقد مع نيفيش، تدل على قيمة اللاعب الفنية".

جدير بالذكر أن روبن نيفيش، سجل هدفين وصنع آخر، خلال 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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