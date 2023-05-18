حقيقة التحقيق في قضية التلاعب .. و3 شروط لـ"تهبيط النصر والطائي"!

أسرار قانونية جديدة في أزمة مباراة النصر والطائي

أخبار متضاربة وشائعات متواصلة يسمعها عاشق الساحرة المستديرة في المملكة، عن أحداث مباراة النصر والطائي، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

النصر فاز على مستضيفه الطائي (2-0)، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ لتخرج تلميحات بـ"التلاعب والتفويت"، مع زعم البعض بفتح اللجان المختصة، تحقيقات في الواقعة، وإمكانية صدور قرارات بـ"التهبيط" ضد الناديين.

ومن ناحيته.. نفى القانوني الرياضي خالد الشعلان، وجود أي قضية منظورة حاليًا، ضد أي نادٍ أو لاعب، بـ"التلاعب" في نتائج المباريات، كما يزعم البعض.

وكتب الشعلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل ما يُقال صراحة أو تلميحًا أو وهمًا وتخمينًا؛ هو هراء وكذب".

وكشف القانوني الرياضي، عن ضرورة توافر 3 شروط في قضايا "التلاعب" بالنتائج، والتي ينتج عنها التهبيط وسحب الألقاب والبطولات؛ وهي: "وقائع، أدلة قطعيَّة، وتحقيقات".

جدير بالذكر أن النصر بالفوز على الطائي، وصل إلى النقطة 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر"، قبل النهائية بثلاث جولات.