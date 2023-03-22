"حقوقنا محفوظة" .. الاتحاد السعودي يؤمن نفسه من غدر هيرفي رينارد

فرنسا تريد الاستفادة من خبرات ولدها هيرفي رينارد بعد خبراته مع منتخبات إفريقيا وآسيا، فهل تسمح له السعودية بالرحيل قبل أربع سنوات من نهاية عقده؟

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كثر الحديث أكثر من أي وقتٍ مضى عن إمكانية رحيل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن الأخضر خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة بلاده في الاستفادة من خبراته لأول مرة مع المنتخبات الوطنية.

الحديث في التقارير الأجنبية يربط رينارد بالمنتخب الفرنسي للسيدات، المقبل على خوض منافسات كأس العالم خلال العام الجاري، لكن الصفقة متوقفة على كيفية إنهاء المدرب لعقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحسب ما تشير بعض التقارير.

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أما في السعودية، فوفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن اتحاد القدم ليس لديه أي معلومات عن اقتراب الفرنسي من تدريب منتخب بلاده للسيدات، لكنه يعلم أنه يمتلك عدة عروض كأمر طبيعي بعد ما قدمه خلال كأس العالم قطر 2022.

لكن في الوقت نفسه، فإن مصادر الصحيفة أكدت أن الاتحاد السعودي قام بتأمين نفسه وحفظ حقوقه ببعض البنود في العقد الجديد الذي وقعه رينارد قبل كأس العالم، والذي بموجبه مسيرته ممتدة مع الأخضر حتى عام 2027م.

جدير بالذكر أن رينارد يقود المنتخب السعودي منذ عام 2019 في أول تجربة آسيوية له، بينما عمل مع عدة منتخبات إفريقية كغانا وزامبيا وأنجولا والمغرب.

Shahid