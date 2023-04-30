"حقل بطاطس" .. ريال مدريد يحاول إنقاذ "سانتياجو برنابيو" قبل موقعة مانشستر سيتي

قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن أرضية ملعب سانتياجو برنابيو

كشفت تقارير صحفية اليوم الاحد، أن إدارة نادي ريال مدريد ستغير عشب ملعبها للمرة الخامسة حتى الآن هذا الموسم بهدف جعله في حالة ممتازة قبل مواجهة الذهاب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم 9 مايو القادم، في نهائي مبكر لدوري الأبطال، ومنافسة تتكرر للعام الثاني على التوالي بنفس المرحلة.

ووفقًا لموقع "ريليفو" يسود الإحباط داخل النادي الملكي بسبب عشب الملعب ووصفوه قائلين: "إنه بطاطس".

ولعب ريال مدريد مباراته ضد ألميريا بالأمس على ملعبه سانتياجو برنابيو، وحقق فوز كبير بنتيجة 4-2، ولكن أرضية الملعب كانت تزعج اللاعبين بشدة وتسبب إصابات.

وأضاف الموقع أنه لم يمر شهرًا واحدًا منذ أن تم تغييرعشب الملعب في 2 أبريل الجاري، في مباراة الدوري ضد بلد الوليد وقد ساءت حالته منذ ذلك الحين.

وكان اللاعبون قد أبلغوا الإدارة بالحالة السيئة للملعب في الساعات الماضية، وفي الوقت الحالي لا يوجد قلق لأن المسؤلون عن الملعب قالوا أن هذه المشكلة تأتي من الأعمال ويرجع ذلك أساسًا إلى الغبار والنفايات التي يتم إطلاقها وتم البدء في أعمال الصيانة سريعًا حتى يتم الانتهاء من العشب الجديد في أسرع وقت ممكن.

وسيقضي ريال مدريد أكثر من أسبوع دون أن يلعب على ملعبه، حيث يواجه يوم الثلاثاء المقبل ريال سوسيداد في أنويتا ويوم السبت القادم في نهائي الكأس ضد إشبيلية.