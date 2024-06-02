حقق حلم مشجع هلالي .. لفتة ولي العهد في نهائي كأس الملك تخطف الأنظار

الأمير محمد بن سلمان يتفاعل مع أحد المشجعين في مدرجات الجوهرة المشعة..

قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلفتة رائعة خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خطفت أنظار الكثيرين؛ بدأت بغموض حتى فكت الحسابات الرياضية شفرتها.

الأمير حضر لنهائي الكأس الذي أقيم أول أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بين الهلال والنصر، وحسمه الزعيم لصالحه بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأثناء المباراة، ظهر ولي العهد متحدثًا مع أحد الأشخاص في المدرجات، ثم كلف أحد مرافقيه برسالة له، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير.

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اتضح بعد ذلك أن أحد الجماهير الهلالية كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع الأمير، وهو ما لقى تفاعلًا من الأخير، الذي طلب من مرافقه إحضاره لالتقاط صورة عن قرب.

يذكر أن بهذه المباراة اختتم موسم البطولات السعودية؛ إذ توج الهلال بطلًا لدوري روشن وكأس الملك، بجانب كأس السوبر السعودي، وخرج بقية منافسيه بخفي حنين.