"حقق حلمه أخيرًا" .. روبرتو فيرمينو يُثير الجدل بين جماهير ليفربول بعد ارتداء قميص فريق إنجليزي!

فيرمينو يرتدي قميص فريق إنجليزي آخر غير ليفربول

أثار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي الجدل، بين جماهير فريقه السابق ليفربول، بعدما ظهر مرتديًا لقميص فريق إنجليزي آخر!

ونشر فيرمينو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له وهو يرتدي قميص نادي بيرنلي الإنجليزي، الأمر الذي جعل جماهير ليفربول يشعرون بالذهول، خاصة وأنه لعب في صفوف الريد من 2015 وحتى 2023.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن أحد التفسيرات المحتملة وراء ارتداء فيرمينو قميص بيرنلي، هو حصوله عليه من جانب اللاعب البرازيلي فيتينيو.

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ولكن جماهير ليفربول تفاعلت مع الصورة عبر "إكس" بتعليقات ساخرة، حيث قال أحدهم: "ارتداء قميص بيرنلي كان حلم فيرمينو مدى حياته".

ولعب فيرمينو مع ليفربول 362 مباراة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، نجح خلالها في تسجيل 111 هدفًا، كما قدم 75 تمريرة حاسمة.

يذكر أن بعض التقارير أكدت على أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، طلب من إدارة ناديه التخلص من فيرمينو، والتعاقد مع مهاجم بدلًا منه.