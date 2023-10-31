"انتظروا مخطط سحب التنظيم" .. حفيظ دراجي يحذر السعودية بعد فوزها باستضافة مونديال 2034

قطر فالمغرب ثم السعودية، العرب يسيطرون على تنظيم المونديال، وحفيظ دراجي يحذر..

أطلق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تحذيراته للسعودية وسط أفراحها باستضافة كأس العالم 2034، موضحًا أن محاولات إفشال مهمتها ستكون قائمة.

جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن بالأمس فوز السعودية بالاستضافة، بحكم أنها البلد الوحيد الذي تقدم بملفه قبل غلق باب التقديم.

ومن جانبه، وعقب إرسال تهانيه، حذر دراجي من المخطط الغربي، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مبروك للسعودية فوزها بتنظيم كأس العالم 2034 لكرة القدم، التي تعود الي الخليج بعد ١٢ سنة من نسخة قطر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"على مدى ١٢ سنة سنسمع العجب من الإعلام الغربي الحر و المتحضر والمتطور الذي سيختلق القصص والروايات و الافتراءات و الأكاذيب ويضغط عن طريق أبواقه لسحب التنظيم من المملكة رغم أنها كانت المرشح الوحيد. مبروك للسعودية".

يذكر أن السعودية ستكون البلد العربي الثالث الذي يستضيف الحدث العالمي بعد قطر 2022، والمغرب التي تتجهز لتنظيم نسخة 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.