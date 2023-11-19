بين لاعبين ممتنعين ومدرب "رافض للتكريم!" .. حفل وداع الاتحاد لنونو سانتو يثير الجدل

الساعات الأخيرة لنونو سانتو في جدة لم تكن جيدة كحال مستوى الفريق معه في الموسم الحالي بشكل عام..

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كما كان موسم المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الأخير مع الاتحاد السعودي مثيرًا للجدل، فقد رافقه الجدل حتى اللحظات الأخيرة له في مدينة جدة، حيث يحوم حاليًا حول حفل وداعه..

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العميد كان قد أعلن في الثامن من نوفمبر الجاري إقالة البرتغالي بعد تراجع النتائج والأداء بشكل كبير في الموسم الجاري عما كان عليه في الموسم الماضي، الذي كلله بالتتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي.

إعادة النمور لمنصات التتويج بعد غياب سنوات على يد سانتو شيء يستحق إقامة حفل وداع له لتكريمه، لكن الأمور سارت عكس الاتجاه تمامًا، واختلفت الروايات حول هذا الأمر..

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صانع المحتوى الاتحادي أحمد العتيبي يزعم أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي حاولت كثيرًا إقناع اللاعبين بحضور حفل "بسيط" لوداع سانتو، لكن طلبها قوبل بالرفض من الأغلبية ولم يوافق إلا خمسة لاعبين فقط، لذلك تقرر إلغاء الحفل.

من جانبه، نفى الصحفي ماجد هود مزاعم العتيبي، وأوضح سانتو نفسه هو من رفض محاولات الإدارة معه لإقناعه بإقامة حفل له، واعتذر عن عدم الحضور.

لكن في النهاية غادر بالفعل سانتو قبل 48 ساعة تقريبًا جدة في هدوء دون حفل وداع، ويستعد الاتحاد اليوم الأحد، لاستقبال مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي وقع عقدًا مدته عام ونصف.

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