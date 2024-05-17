"حفل موسيقي وفسخ عقده مع باريس" .. الكشف عن معوقات إعلان صفقة ريال مدريد ومبابي

ريال مدريد يستعجل في الإعلان عن صفقة مبابي ولكن....

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي سيرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي، وقع عقد انضمامه إلى ريال مدريد، بالفعل بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها إلى أن النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، هو من سيقرر توقيت الإعلان الرسمي عن صفقة انضمامه إلى الميرينجي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبابي، يرغب في الإعلان عن الصفقة قبل انطلاق بطولة اليورو منتصف يونيو القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "ماركا" في تقريرها إلى أن ريال مدريد، يرغب أيضًا في أن يخوض مبابي، مباريات اليورو وهو لاعبًا في صفوف الميرينجي، لما في ذلك من فوائد تجارية، ولكن هناك مشكلة حول حدوث هذا ألا وهي أن مبابي لديه عقد مع باريس حتى 30 يونيو، وسيتعين على مبابي فسخ عقده بالتراضي مع فريقه قبل انطلاق اليورو لإعلان التوقيع مع ريال مدريد.

ومن ضمن الأشياء التي يجب أن تتأكد منها إدارة ريال مدريد، هي توافر ملعب سانتياجو برنابيو، في الفترة من بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وحتى قبل اليورو، لانشغال الملعب بعدة حفلات موسيقية، ستكون أولها يوم 8 يونيو.