ميسي كان نجم الحفل في فوز إنتر ميامي على دالاس إف سي ضمن بطولة كأس الدوريات الأمريكية..

نجح إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق فوز ثمين على دالاس إف سي، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الإثنين لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، والفضل يعود مرة أخرى إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إنتر ميامي تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي بتعادل مثير برباعية في كل شبكة.

وبعدما افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة السادسة لصالح إنتر ميامي، تلقت شباك فريقه هدفين في أواخر الشوط الأول، لينتهي بتقدم دالاس بهدفين لهدف.

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الدقائق من 63 وحتى 68 كانت مجنونة، حيث شهدت تسجيل ثلاثة أهداف، بعدما أضاف فريق ولاية تكساس الهدفين الثالث والرابع، وبينهما سجل إنتر ميامي هدفه الثاني.

وبينما ظن الجميع أن الأمور لن تتغير، وأن إنتر ميامي سيتلقى الهزيمة الأولى في وجود ميسي، جاءت الدقيقة 80 ليقلص فريق مدينة ميامي الفارق، ويظهر الأرجنتيني من جديد بثوب البطل مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 85.

وفي ركلات الترجيح، نجح كافة لاعبي إنتر ميامي في التسجيل، بينما أهدر لاعبو دالاس ركلة ترجيحية كانت كافية لتأهل ميسي ورفاقه إلى ربع النهائي.