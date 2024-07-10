"حفل ضخم وكواليس مبهرة" .. ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي رسميًا

واحدة من أهم الصفقات في تاريخ الفريق الملكي..

بشكل رسمي.. أعلن العملاق الإسباني ريال مدريد، عن موعد تقديم النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، كـ"لاعب جديد" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ريال مدريد تعاقد مع مبابي رسميًا، في مطلع شهر يونيو الماضي، في صفقة انتقال حر؛ بعد نهاية عقد اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وكشف العملاق الإسباني في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، عن أنه سيقدم مبابي للجماهير، في ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي.

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وأشار النادي إلى أنه قبل التقديم؛ سيقوم اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، بتوقيع العقود التي ستربطه بالفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات؛ وذلك بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.

وبعد توقيع العقود رسميًا وعرضه للجماهير؛ سيقوم كيليان مبابي بعقد مؤتمر صحفي، يرد فيه على أسئلة وسائل الإعلام "المختلفة".

خطط كبيرة لتقديم مبابي في "سانتياجو بيرنابيو"

ولدى ريال مدريد خطط كبيرة لـ"تقديم" مبابي، الذي يعتبر أحد أهم الصفقات في تاريخ الفريق الملكي؛ حيث سيتم تركيب ممر من مخرج غرفة تبديل الملابس إلى المسرح الذي سيتم إنشاؤه في الطرف الشمالي من الملعب.

وسيتم مرافقة سير مبابي - على طول هذا الممشى -؛ بتأثير ناري على الجانبين، بالإضافة إلى موسيقى تصويرية لدخوله إلى أرضية الملعب، حاملًا القميص "رقم 9"، ووسط حضور 80 ألف مشجع تقريبًا.

وسيتواجد الضيوف الحاضرين في هذا الحدث الكبير، على المسرح المثبت على أرضية الملعب؛ حيث سيشاهدون صورًا ومقاطع للمسيرة الرائعة للنجم الفرنسي، من خلال لوحة بانورامية بزاوية "360 درجة".