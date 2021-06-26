حفل تخرج يفسد معسكر منتخب فرنسا في المجر

أثار حفل تخرج في فندق إقامة منتخب فرنسا في المجر استياء لاعبي "الديوك".

عاش منتخب فرنسا ليلة غير سارة في العاصمة المجرية، بودابست، حيث يتواجدون استعدادًا لخوض مباراة دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويتواجد منتخب فرنسا في المجر منذ الأسبوع الماضي، حيث لعب مباراتي الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام منتخبي المجر والبرتغال على الترتيب.

وبعد تصدره للمجموعة السادسة، فإن منتخب فرنسا سيلعب مباراة دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا ضد سويسرا يوم الاثنين المقبل، على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه مع بداية لاعبي فرنسا للاستعداد لمباراة سويسرا، بدأ الناس منذ السادسة مساء التوافد إلى ردهة فندق إقامة "الديوك" للاحتفال بحفل تخرج طلابي، بينما كان اللاعبون في غرفهم مركزين من أجل التحضير للمباراة المرتقبة.

ولم يعتقد الفندق الواقع في وسط العاصمة المجرية أن إقامة حفل في إحدى غرفه يمكن أن يتزامن مع تواجد منتخب فرنسا، وضرورة الهدوء الذي يطلبه معسكره في محاولة الظفر بلقب اليورو.

لكن الأسوأ كان أن الموسيقى الصاخبة من الحفل تسللت إلى جميع أركان الفندق، وهو ما أثار استياء لاعبي "الديوك" حسبما أشارت الصحيفة الفرنسية.

ولم يكن لاعبو منتخب فرنسا يتوقعون أن بعض الطلاب قد يزعجون راحتهم، قبل يومين فقط من المباراة ضد سويسرا، ويمكن أن تكون هذه واحدة من الحكايات الغربية التي ستروي بعد نهاية "يورو 2020" الاستثنائية المقامة في 11 مدينة حول القارة العجوز.

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