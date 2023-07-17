حفل التقديم كان مهددًا .. ليونيل ميسي يظهر للمرة الأولى أمام جمهور إنتر ميامي

إنتر ميامي أقام حفل تقديم بسيط ومبهر في ظهور ميسي الأول بقميص الفريق..

بعدما كان حفل تقديمه لاعبًا جديدًا في إنتر ميامي الأمريكي مهددًا بالإلغاء، حصلت جماهير المدينة الأمريكية أخيرًا على لمحة من ليونيل ميسي.

جمهور إنتر ميامي انتظر بدء حفل التقديم لأكثر من ساعتين بسبب العاصفة المفاجئة التي ضربت المدينة فجر الإثنين، والتي كانت تهدد بإقامة الحفل من الأساس، بعدما أصدرت السلطات إنذارًا بحدوث عاصفة رعدية، مما اضطر الجماهير والصحفيين إلى الانتظار في مكان منعزل أو في سياراتهم.

ميسي تحدث خلال الحفل قائلًا: "أود أن أشكر جميع الأشخاص في ميامي على هذا الترحيب، وهذه المودة التي أظهروا تجاهي منذ وصولي إلى هنا، أنا متحمس جدًا لوجودي هنا معكم".

وأضاف: "شكرًا خوسيه وخورخي ماس، وشكرًا ديفيد بيكهام على هذا التقدير، وعلى تسهيل كل شيء، وجعلي أشعر كأنني في المنزل".

وواصل: "أريد حقًا أن أبدأ التدريب، لقد جئت إلى هنا ولدي الرغبة المعتادة في المنافسة، والرغبة في الفوز، وأن أساعد هذا النادي على أن يستمر في النمو".

واختتم ميسي: "أعتقد أنني وزملائي سنبذل قصارى جهدي لبناء هذا المشروع وأنا سعيد جدًا باختيار هذه المدينة واختيار هذا المشروع، ليس لدي شك في أننا سنقضي وقتًا رائعًا ونحن سنختبر أشياء جميلة جدًا، شكرًا لكم على هذا اليوم".