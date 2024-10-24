عطفًا على حفل افتتاح أولمبياد باريس.. اعتقال 7 أشخاص في فرنسا بتهمة "التنمر عبر الإنترنت!"

واحدة من الحفلات التي لا يمكن نسيانها

ألقي القبض على سبعة أشخاص هذا الأسبوع في إطار التحقيق في تهمة التنمر عبر الإنترنت ضد توماس جولي، المدير الفني لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقد ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أنه تم تنفيذ موجة أولى من الاعتقالات مكونة من 7 وقائع هذا الأسبوع بجميع أنحاء فرنسا في إطار التحقيق في التنمر الإلكتروني الذي تعرض له على وجه الخصوص توماس جولي، المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأكدت الشبكة نقلًا عن مصدر لها أن هذه موجة أولى من الاعتقالات، وسيكون هناك معتلقون آخرون، بعد أن تم اعتقال 6 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و79 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وستتم محاكمة هؤلاء المعتلقين في 5 مارس 2025 بجرائم التهديد المتكرر بالقتل والتسلط عبر الإنترنت وتوجيه إهانات جسيمة وعنصرية لها علاقة بالتوجهات الجنسية والدينية للأشخاص المستهدفين.

وكان توماس جولي، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الذين شاركوا في العرض في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية على نهر السين في 26 يوليو، هدفًا للمضايقات الإلكترونية والتهديدات بالقتل والإهانات الجسيمة على أساس التوجه الجنسي والديني.