"حفروا لإخراجه من جيب لاعبنا" .. نادٍ إنجليزي متواضع يسخر من كوتينيو

نادي ستيفيندج يسخر من مستوى فيليبي كوتينيو نجم أستون فيلا خلال مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

سخر نادي ستيفينيج، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، من البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم نادي أستون فيلا، وذلك خلال مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ستيفينيج حقق مفاجأة مدوية بعدما تمكن من التغلب على أستون فيلا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "فيلا بارك" لحساب الدور الثالث من كأس إنجلترا.

الفريق الإنجليزي المتواضع قرر أن يوجه ضربة إلى كوتينيو بعد استبداله في الدقيقة 66 من زمن المباراة، وعدم تقديمه لأي إضافة في لتمنح أستون فيلا الأفضلية في المواجهة.

ستيفينيج، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كتب تغريدة لحظة تغيير كوتينيو جاء فيها: "الدقيقة 66 فيليبي كوتينيو يخرج".

قبل أن يضيف: "التغيير أخذ وقتًا أكثر من المعتاد لأنه كان عليهم أن يحفروا لإخراج كوتينيو من جيب لوثار جيمس ويلدين الخلفي".

جيمس ويلدين هو الظهير الأيمن لنادي ستيفينيج، والذي تمكن من إيقاف أي خطورة تذكر للنجم البرازيلي خلال المباراة.