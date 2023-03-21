حظر 3 سنوات .. مايوركا ينصف فينيسيوس ويحارب العنصرية

ريال مايوركا يقف في وجه العنصرية مناصرًا لفينيسيوس

اتخذ نادي ريال مايوركا قرارًا تجاه واحد من حملة التذاكر الموسمية ومنعه من دخول ملعب سون مويكس 3 سنوات بسبب هتافات عنصرية وجهها لفينيسيوس لاعب ريال مدريد والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال خلال مباراتي فريقه مع فريقيهما.

وتضرب موجة من الهتافات العنصرية ملاعب إسبانيا ويعد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد واحدًا من أبرز اللاعبين المستهدفين بالعنصرية.

وقررت لجنة الأخلاقيات في ريال مايوركا إقصاء مشجعهم عن دخول الملعب 3 سنوات وسحب تذكرته الموسمية منه.

واتخذ النادي قراره بعد الشكاوى الأخيرة وقال في بيانه: "ضد كل مظاهر العداء والكره للأجانب. ولهذا سنواصل العمل بنشاط للقضاء على هذه الآفة".

وكانت اللجنة الحكومية الدائمة لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية في الرياضة الإسبانية قد أصدرت قبل أسابيع قرارًا بحق من هتف هتافات عنصرية على فينيسيوس خلال مباراة ريال مايوركا وريال مدريد بإبعاده عن الملاعب 12 شهرًا وغرامة 4 آلاف يورو.