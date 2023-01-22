ملك الأهداف .. هالاند يسقط فان نيستلروي بالهاتريك الرابع في الدوري الإنجليزي

إرلينج هالاند يحقق أرقام لا تصدق!

قدم إرلينج هالاند مستويات مذهلة خلال مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن سجل اللاعب النرويجي ثلاثة أهداف بين الدقائق الـ 40 والـ 54 ليضيف المزيد من الأهداف لسجله التهديفي الخارق حتى الآن.

ثلاثية هالاند منحته رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أسرع لاعب على الإطلاق يصل إلى الهاتريك الرابع له وبفارق مرعب عن أقرب خصومه.

هالاند وصل للهاتريك الرابع في المباراة رقم 19 له، متخطيًا أسماء عظيمة مثل رود فان نيستلروي الذي كان يملك الرقم القياسي بتسجيله للهاتريك الرابع بعد 65 مباراة بالإضافة إلى لويس سواريز وآلان شيرار وروبي فاولر.

جدير بالذكر أن هاتريك هالاند قاده إلى الهدف رقم 25 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على صدارة ترتيب الهدافين وبفارق عشرة أهداف عن هاري كين أقرب منافسيه.