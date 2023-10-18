ميسي حطم رقم صديق عمره..

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف المسجلة فيما يتعلق بالأهداف المسجلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك بالثنائية التي سجلها في شباك بيرو لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026.

قبل انطلاق المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، كان ميسي متساويًا مع صديقه لويس سواريز مهاجم أوروجواي في عدد الأهداف المسجلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

سواريز، الذي خاض آخر مباراة له مع أوروجواي في كأس العالم 2022، كان أفضل هداف في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 29 هدفًا.

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لكن ميسي تمكن من تسجيل ثنائية في الشوط الأول أمام بيرو، ليحطم رقم سواريز الذي ظل صامدًا لبعض الوقت.

وقال ميسي بعد صافرة نهاية المباراة: "هذا الفريق لا يُصدق، في كل مرة نلعب نكون قريبين جدًا من أن نصبح الأفضل في التاريخ، أعتقد أننا تطورنا".

وأضاف: "بعد الفوز بكأس العالم، فإننا نشعر بالثقة، وأصبحنا أكثر اتحادًا وثباتًا، ونأمل أن نتمكن من مواصلة النمو والتطور".

ميسي رفع رصيده الآن من الأهداف مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، خلف كريستيانو رونالدو وعلي دائي.