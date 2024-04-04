حطموا "حلم" بويول .. مقتل لاعب رميًا بالرصاص في جنوب إفريقيا!

مأساة جديدة في القارة السمراء

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عن مقتل مدافعه لوك فلورز رميًا بالرصاص خلال محاولة اختطاف فاشلة مساء أمس في جوهانسبرج.

وأوضحت المصادر الصحفية أن صاحب الـ24 عامًا تلقى عدة رصاصات أدت لمقتله خلال محاولة اختطافه وسرقة سيارته الفاشلة الليلة الماضية في جنوب إفريقيا.

النادي نعى اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس موضحًا أن الشرطة تُحقق في الحادث وستنشر المزيد من التفاصيل عنه لاحقًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مقتل فلورز حطم حلمه بأن يُصبح كارلس بويول الجديد، حيث كان مدافع برشلونة قدوته ومثله الأعلى وقد تمنى أن يسير على خطاه في كرة القدم.

اللاعب كان قد التقى بالنجم الإسباني المعتزل في عيد ميلاده الـ18، وقد نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام وكتب معلقًا "لقد كان شرفًا عظيمًا أن ألتقي بهذا اللاعب الأسطوري في عيد ميلادي، لقد كان أحد اللاعبين الذين أتطلع للسير على خطاهم ومازال كذلك لأني حين قابله وجدته متواضعًا للغاية".