حضور مجاني وسبب إقامة الحفل في النهار .. الكشف عن تفاصيل حفل ريال مدريد لتقديم مبابي

الحضور مجانًا في تقديم حفل مبابي ولكن...

مهمة صعبة في انتظار عشاق ريال مدريد الإسباني، فعنوان "حضور مجاني لحفل تقديم كيليان مبابي"، لا يعني أن الأمور مسيرة وسهلة، إنما وضع الملكي شروطًا من شأنها أن تصعب المهمة على العامة.

ريال مدريد أعلن، وبشكل رسمي مساء يوم أمس الأربعاء، موعد تقديم كيليان مبابي، وارتدائه قميص الميرينجي للمرة الأولى، في حفل جماهيري ضخم على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء 16 يوليو.

وكان ريال مدريد، قد تعاقد مع مبابي صاحب الـ 25 عامًا، بشكل رسمي مطلع الشهر الماضي، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا أوضحت فيه تفاصيل الحفل الضخم الذي سيقدم فيه ريال مدريد، نجمه الفرنسي الجديد، والذي من المنتظر أن ينطلق تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن إدارة الميرينجي قررت أن يكون حضور الحفل مجانًا، ولكن سيتعين على الجمهور أن يحجز تذكرته عبر الموقع الرسمي لحين الوصول إلى السعة الاستيعابية الكاملة للملعب.

وقررت إدارة ريال مدريد، أن يكون حجز التذاكر على حسب العضوية، إذ تبدأ العضوية الأولى في حجز تذاكرها يوم الجمعة 12 يوليو، وبحد أقصى أربعة تذاكر لكل مشترك، وفي اليوم التالي سيكون هناك أربعة تذاكر لكل عضو في "Premium Madridista" على أن يكون يوم الأحد للجمهور العام وهذا سيعتمد على مدى توافر المقاعد المتبقية من الأعضاء.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد، قرر إقامة الحفل في الظهيرة بدلًا من المساء، لانشغال الملعب بحفلات موسيقية في الفترة من 20 وحتى 23 يوليو، وستحتاج تلك الحفلات إلى تجهيزات سيتم اعدادها من بعد ظهيرة يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تبدأ مراسم التقديم بكشف طبي وتحديد إذا ما كان اللاعب يحتاج إلى عملية جراحية في أنفه بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة يورو 2024 أم لا، ثم سيتم توقيع العقود مع الرئيس فلورنتينو بيريز والتقاط الصور التذكارية، ثم سيتجه إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وزيارة متحف الكؤوس ويرتدي القميص رقم 9، ويدخل الملعب مرتديًا قميص الميرينجي وسط الجماهير للمرة الأولى.

ومع دخول مبابي، إلى الملعب سيلقي كلمة إلى الجماهير المتواجدة مع عرض مقطع فيديو وبعض الألعاب النارية، ويعود اللاعب لارتداء بدلته مرة أخرى وحضور المؤتمر الصحفي، ثم تنتهي الفعاليات ويستمر مبابي في عطلته على أن ينتظم في مران الفريق بداية من يوم 8 أغسطس.