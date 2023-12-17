المباراة الودية بعد يوم واحد فقط من مواجهة ألميريا!

يخوض برشلونة مباراة ودية أمام كلوب أمريكا المكسيكي بمدينة دالاس الأمريكية، فجر الجمعة المقبل (الثانية صباحا بتوقيت جرينتش)، عقب فترة إيقاف الدوري الإسباني.

البارسا سيخوض مباراته ضد ألميريا بالجولة 18 من الليجا، مساء الأربعاء (20 ديسمبر)، ثم ستتوقف فعاليات البطولة حتى مطلع يناير/كانون الثاني بسبب فترة أعياد الميلاد.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، يعتزم أن يسافر الفريق بأكمله صوب أمريكا، باستثناء المصابين.

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وأضافت: "سيغيب فرينكي دي يونج عن مباراة ألميريا للإيقاف، لكن من غير المتوقع أن يخرج من (رحلة دالاس)، بينما لن يسافر المصابون جافي وتير شتيجن وإينييجو مارتينيز وماركوس ألونسو".

وسوف يحصل الفريق على إجازة فور عودته من الولايات المتحدة، وتستمر حتى 28 ديسمبر، قبل أن يستعد لمواجهة لاس بالماس في الدوري يوم 4 يناير.